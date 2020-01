Trois personnes de nationalité française ont été inculpées et placées sous mandat d'arrêt, vendredi, pour coups et blessures volontaires avec préméditation et incapacité temporaire de travail, sur deux victimes différentes, a annoncé lundi le parquet du Luxembourg.

Une enquête avait été ouverte à la suite d'une agression survenue dans la nuit du 4 au 5 janvier à Virton. Un jeune homme de 18 ans, qui se trouvait dans le centre de Virton avec des copains, avait été agressé par d'autres jeunes. Il avait notamment été frappé à coups de pavés près d'un magasin.

"D'autres faits étant survenus la même nuit, les investigation se poursuivent", précise le parquet