Le pronostic vital de l’adolescent, âgé d’une quinzaine d’années, serait engagé

Vendredi vers 16 h 15, un dramatique accident de la route s’est produit, avenue Bouvier, à Virton. Un jeune piéton d'une quinzaine d'années a été percuté par une voiture. Le Parquet a été avisé. Selon le magistrat de garde, l’adolescent était au début de sa traversée sur un passage pour piéton lorsqu'il a été renversé. Il a été retrouvé à près de sept mètres de l'impact et sa tête a heurté le sol. Le conducteur a tout de suite appelé les secours. La victime a été évacuée en hélicoptère vers le CHU de Liège. Hier soir, on suspectait une hémorragie cérébrale et son pronostic vital était engagé. Le conducteur de la voiture était en état de choc. Il s'agit d'un père de famille qui venait rechercher ses enfants. D'après les premières constations, sa vitesse n'était pas excessive et il n'était pas sous influence. Il a peut-être été ébloui par la lumière rasante qui lui faisait face.