Trois ans de prison sont demandés, mais ce n’est pas encore assez selon la substitute du procureur du Roi.

Ce militaire de carrière, la cinquantaine, a déjà un casier judiciaire bien rempli. « Au total, presque 10 ans de prison pour viol ou attentat à la pudeur. Un multirécidiviste », explique Marianne Lejeune, pour le parquet. C’est à Etalle, entre le 1er janvier et le 1er août 2019 que Thierry (prénom d’emprunt), replonge dans le monde de la pédopornographie. Du matériel est ainsi saisi à son domicile. Dessus, des centaines d’images d’enfants se trouvent sur son ordinateur. L’enquête démontre que ce dernier est accroc au sexe. « Il goûte à tout : il est attiré par les femmes africaines, les enfants, les scènes de zoophilie…Bref, c’est un danger pour sa famille. Il a deux enfants », enchaîne-t-elle.

Vu la situation de Thierry, un éventuel sursis n’est plus possible. « Certes, on ne peut pas prouver que vous avez diffusé des images sur Internet. On suppose que c’est donc pour une utilisation privée. Mais on ne va pas vous lâcher en pleine nature sans vous contrôler. Òn doit protéger ceux qui vous entourent et les autres. Trois ans serait une peine adéquate », conclut-elle. Jugement le 8 avril.