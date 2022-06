L'accident s'est produit sur la N638, entre Hamoir et Bende, un village de la commune de Durbuy. L'une des conductrices a perdu le contrôle de son engin dans un virage et a glissé sur le flanc. Sa chute a provoqué un accident en cascade avec d'autres motards circulant dans l'autre sens, précise le parquet. L'un d'entre eux est tombé, a glissé sous la berme latérale de sécurité et a chuté dans le ravin, plusieurs mètres en contrebas de la route.

Le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) est intervenu sur place pour secourir la victime blessée au fond du ravin, rapporte la zone de secours Hemeco. Pris en charge par l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne, le motard a été transporté vers le CHU de Liège dans un état critique.

Les autres personnes impliquées dans l'accident, qui proviennent également du Nord du pays, n'ont été que légèrement blessées.

Les pompiers de Hamoir sont aussi intervenus sur place, avec une échelle et un balisage en renfort, ainsi que des ambulances de Marche.

La route a dû être fermée à la circulation. Un expert est descendu sur les lieux pour déterminer les causes exactes de l'accident.