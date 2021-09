Passation de pouvoir à la Jeune Chambre Centre Ardenne. Le nouveau conseil d’administration se compose de Vincent Maquet (président), Camille Michel (past présidente), Céline Geyr (vice-présidente et conseiller juridique), Pierre Soenen (responsable formation), Jérémy Nique (trésorier), Pauline Warlomont (secrétaire) et Hélène Arnould (communication).

La section Centre Ardenne de la Jeune Chambre Internationale (JCI) réunit 21 membres actifs et six candidats. Cette année, deux membres font également partie du conseil d’administration du district de la province du Luxembourg, Aline Noel et Louise Poncelet. Deux membres ont également rejoint le CA de Belgium Wallonie-Bruxelles: Céline Gery et Christophe Bodson.

Malgré la pandémie, la Jeune Chambre Centre Ardenne n’est pas restée inactive. Les réunions en présentiel se sont transformées en vidéo conférence afin de mettre sur pied différentes actions.

"La commission Noel Ensemble a été maintenue : 223 petits déjeuners ont été distribués aux personnes seules ou défavorisées le jour du réveillon de Noël", précise Hélène Arnould. " Une nouvelle commission a vu le jour. Nous avons décidé de former une équipe pour participer au Relais pour la vie pour la Fondation contre le cancer. Le principe était de marcher pendant 24 h autour de diverses activités afin de récolter de l’argent. Grace aux 15 équipes présentes et aux différentes actions menées en amont, la somme de 36.000€ a été récoltée."

La Jeune Chambre Centre Ardenne fêtera ses 40 ans le 16 octobre prochain, lors d’une grande soirée de gala qui rassemblera tous les anciens membres mais également les membres d’autres sections.