La FGTB Luxembourg dispose d’un tout nouveau site internet. Depuis des mois, c’est en gardant en tête les missions du syndicat et ses valeurs que les équipes ont conçu ce site, en collaboration et avec l’appui technique des sociétés Alysse et AOA de Bruno et Jean-Pol Dupont de Virton.

"Ce site est depuis quelques jours un outil indispensable qui permet à toutes et tous, affiliés et/ou militants, d’avoir accès rapidement à une bonne information", souligne la FGTB Luxembourg dans un communiqué. " Il se veut fonctionnel et moderne, facile d’utilisation, avec des réponses claires et complètes aux questions que l’on se pose sur le travail de la FGTB, son actualité, ses rendez-vous, ses combats aussi."

Les visiteurs peuvent notamment y consulter les horaires des permanences mobiles ; trouver les coordonnées des différents points de contact (téléphones, mails…), mais aussi les réponses aux questions que l’on se pose en matière de chômage, de frontaliers, de droit ou d’accompagnement social, des formulaires ou encore le rôle de ses centrales professionnelles.

Autre amélioration importante, le site s’adapte dorénavant à tous les écrans, c’est-à-dire les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Tout cela pour une navigation toujours plus optimale et agréable pour les visiteurs.

" Nous avons voulu proposer un site simple et facile à lire, afin de faciliter au maximum les recherches. Le concept graphique a également été modernisé, épuré et conçu pour être à l’image de la FGTB, tourné à la fois vers les services et vers la défense d’une société plus juste, plus solidaire et plus écologique", conclut-on.

Rendez-vous sur www.fgtb-luxembourg.be