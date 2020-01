Cette année, le prix Batimoi de l’Artisanat a été attribué à une entreprise marchoise, Gustin Aménagements & Entretiens de jardins. "On dessine le jardin dans sa totalité", explique Olivier Gustin, gérant. "On l’imagine, on le réalise et on l’entretient. Et si le client souhaite l’entretenir lui-même, on lui propose un coaching." À la création de l’entreprise en 2009, ses activités s’articulaient essentiellement autour des parcs et jardins. Elle s’est spécialisée dans l’étude paysagère suite à l’arrivée d’un architecte paysagiste il y a cinq ans.

"Je pense que ce qui a séduit le jury, c’est la diversité de métiers que nous proposons : architecte paysagiste bien sûr, mais aussi terrassement, maçonnerie, menuiserie, horticulture… On part toujours d’un projet destiné à végétaliser l’espace. Dans un secteur aussi concurrentiel que le nôtre, il faut se différencier."

La biodiversité à la place du phytosanitaire

L’entreprise marchoise s’intéresse notamment beaucoup à la question de la gestion différenciée. "On se forme beaucoup. La gestion différenciée permet d’appréhender l’aménagement du jardin pour limiter les contraintes liées à son entretien tout en maximisant les bénéfices pour la biodiversité. C’est une demande sociétale, c’est aussi une demande des clients." Protection de la biodiversité oblige, l’entreprise a considérablement réduit l’utilisation des produits phytosanitaires depuis ses début. "Il y a 10 ans, il fallait savoir se vanter d’utiliser des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, on en utilise 10 fois moins qu’à l’époque, toujours de manière raisonnée et maîtrisée. Notre volonté est de ne plus y avoir recours aussi vite que possible. On veut protéger la nature, mais également nos ouvriers."

L’entreprise est l’un des 180 exposants présents à Batimoi qui est accessible jusqu’à ce lundi 27/1 à 18 h, au WEX de Marche-en-Famenne. Infos sur www.batimoi.be.