Cette expérience pilote, localisée aux urgences de l’hôpital de Libramont, sera menée pendant un an

Dans le cadre d’un projet pilote, Vivalia vient de signer une convention avec le SPF Santé publique visant à mettre en place un PIT supplémentaire destiné d’une part aux transports inter hospitaliers (TIH) et d’autre part à des interventions 112.

Rappelons que le PIT (Paramedical Intervention Team) est un véhicule ambulance d'urgence comprenant une équipe constituée d'un ambulancier badgé AMU et d'un infirmier spécialisé SISU (Soins Intensifs et Soins d'Urgences).

Cette expérience pilote prévoit la création de deux PIT TIH en Belgique : l’un en Flandre, l’autre en Wallonie. C’est notre province qui a été choisie du côté wallon pour ses caractéristiques : très étendue et peu densément peuplée.

Les hôpitaux de la Province du Luxembourg sont régulièrement confrontés à la nécessité de transférer des patients au départ de leurs services des urgences.

Durant un an, ce PIT TIH va donc couvrir les besoins en matière de transport urgent de patients entre différents sites hospitaliers. Des transports justifiés par exemple par la nécessité d’une prise en charge spécifique dans un autre hôpital disposant du plateau technique adéquat requis par le patient.

Afin d’être central au niveau de la province, ce PIT TIH sera localisé sur le site des urgences de l’hôpital de Libramont 7 jours sur 7, de 8h à 20h (dans un premier temps, soit le temps de recruter les infirmiers spécialisés (5.4ETP)).

A terme, il sera opérationnel 24H/24. Ce nouveau PIT viendra donc renforcer le dispositif d’intervention d’urgence 112 existant dans la province et suppléer en cas d’indisponibilité les SMUR au départ des hôpitaux d’Arlon, Bastogne, Libramont et Marche ainsi que les PIT de Bouillon et Virton.

Cette expérience sera en partie subsidiée par le SPF et, dans le cadre de la convention signée entre Vivalia et la Croix-Rouge, celle-ci mettra une ambulance 112 à disposition ainsi que 6 équivalents temps plein secouristes-ambulanciers badgés 112.

Les infirmiers spécialisés SISU font partie de l’équipe des urgences de l’hôpital de Libramont et disposent déjà d’une solide expérience PIT. Le PIT TIH sera donc opérationnel dès le 18 janvier. Des enseignements seront tirés durant cette expérience pilote sur base des données scientifiques et administratives récoltées.