L’information a été divulguée par Didier Meunier sur sa page Facebook ce samedi matin. Il annonce que deux moutons ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans un champ appartenant à un éleveur du côté du village de Ochamps (Libin). Sa publication a rapidement été partagée. Les premières suppositions non plus. « Attendez avant de déduire quelque chose. Des analyses ADN ont été prélevées par des experts du réseau Loup de la Région wallonne ce vendredi. Les résultats officiels devraient être rendus fin de semaine prochaine. Je me rendrai sur les lieux dans le courant de l’après-midi pour voir ça de près », nous disait-il le matin même, lorsque nous l’avions contacté.

Il faut savoir que Didier Meunier est un insatiable homme de terrain, avide de découvrir les évolutions des populations de loups, ainsi que leurs impacts sur les animaux d’élevage en plein air. Il collabore d'ailleurs intensément avec la France ou les pays de l'Europe de l'Est en ce sens. C’est donc un bon connaisseur…et il habite à proximité de l’endroit où les cadavres ont été découverts. En soirée, il nous livrait ses premières impressions. En restant prudent, car il faut toujours utiliser le conditionnel dans ce contexte, ses propos étaient quand même révélateurs. « Je peux vous dire que les empreintes, poils et traces visibles ressemblent étrangement à celle d’un loup. » Loup ou pas ? On devrait en savoir plus d’ici quelques jours.