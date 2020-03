Diagnostiquée positive au Covid-19, elle n'a pas été transférée dans un autre hôpital

Un second cas de coronavirus a été recensé en province de Luxembourg. Le docteur Didier Neuberg, directeur général aux affaires médicales à Vivalia, l’a annoncé mercredi lors d’une conférence de presse organisée par Vivalia en partenariat avec les Cercles de médecins généralistes de la province et les responsables des postes médicaux de garde.

Pour rappel, vendredi, un premier patient, à savoir une Manhaydoise de 74 ans, avait été diagnostiqué positif au Covid-19. La septuagénaire avait été hospitalisée, en isolement complet, à Marche-en-Famenne avant d’être transférée au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. La seconde patiente infectée est une jeune femme hospitalisée à Marche-en-Famenne.

"L’épidémie progresse mais nous n’avons pas encore de données précises ", a indiqué le docteur Guy Delrée, président de l’association des médecins généralistes de Famenne Ardenne. "Il est important que les médecins de première et deuxième lignes de la province accordent leur violon afin d’informer au mieux la popu lation."

Les messages adressés aux citoyens ? " On prend la mesure de la situation et on s’adapte au jour le jour en apportant la meilleure réponse possible. On recommande d’avoir de bons réflexes, à savoir lorsqu’on présente des symptômes, comme la toux et la fièvre, de rester confiné chez soi et d’appeler par téléphone son médecin traitant. Il ne faut pas se rendre aux urgences, ni dans les cabinets médicaux."

Le docteur Neuberg a expliqué que les procédures mises en place par les médecins généralistes ont pour objectif d’éviter la saturation des hôpitaux et la hausse de la mortalité. "Les généralistes vont s’entraider pour assurer les soins sans surcharger les hôpitaux. Le virus corona peut être bénin pour la plupart des gens. Ces mesures sont prises pour protéger les patients à risque, à savoir les personnes âgées ou malades."

En ce qui concerne les postes médicaux de garde, ils ont adapté leur protocole de prise en charge. "Les patients qui présentent ces symptômes ne doivent pas se rendre au poste de garde", a souligné le docteur Christian Guyot, président de l’ASBL Postes médicaux de garde Luxembourg-Dinant. " Il est préférable d’attendre le médecin traitant. Cela ne sert à rien d’engorger le système. Du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, il faut former le 1733, où un tri sera effectué."

