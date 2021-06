La Roche dispose désormais d’un skatepark. Installées à l’arrière du Home Jamotte le long de la rivière, les rampes sont accessibles au public depuis la semaine dernière. Le projet est né en 2017 à l’initiative de deux jeunes Rochois.

"Nous sommes originaires de Bastogne où nous fréquentions le skatepark du centre sportif. Une fois arrivés à La Roche, on s’est rendu compte qu’il n’y en avait pas", explique Ryan Kooij, initiateur du projet avec son frère Noah. " On connaissait pas mal de jeunes qui aimaient faire de la trottinette, du skate, mais qui se faisaient souvent réprimander pour cela. C’est là qu’on s’est dit qu’il était temps de bouger."

Les deux frères ont contacté une commerçante locale, qui les a mis en relation avec l’ASBL Miroir Vagabond pour monter le dossier et le défendre auprès de la commune. D’autres jeunes se sont rapidement joints à la démarche. Quatre ans plus tard, leur projet est devenu réalité. « Au-delà de la pratique du skate, c’est un lieu de rassemblement dont les jeunes avaient besoin », souligne Delphine Rogister, animatrice au Miroir Vagabond. Des animations, démos et initiations au skate seront organisées sur place durant l’été.