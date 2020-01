Plusieurs mois après s’être délestée de son emblématique chapeau, la Tour de la Famenne attend toujours sa nouvelle coiffe.

« L’installation de la partie sommitale est prévu pour le mois de mars », annonce David Hotua, architecte et auteur de projet. « On va démarrer la préfabrication de la structure métallique. Une première phase se fera en atelier. Viendra ensuite l’assemblage du sommet au pied de la tour. » La nouvelle structure devra ensuite être hissée puis posée au sommet du fût à l’aide d’une ou deux gigantesques grues. Celles-là mêmes ayant servi à démonter l’ancienne partie supérieure l’été dernier. Initialement prévue pour fin 2019, l’installation de la nouvelle partie sommitale aura donc été retardée de quelques mois pour des raisons logistiques et météorologiques. Le chantier n’est pas pour autant resté à l’arrêt dans l’intervalle. La société chargée des travaux a entretemps terminé la double volée d’escaliers en béton et l’ascenseur à l’intérieur de la tour. Il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir contempler la région depuis le sommet. « L’accès au sommet ne sera possible que lorsque l’accès au rez-de-chaussée sera terminé. » Rappelons qu’à terme, la partie supérieure abritera un point d’observation sur trois niveaux. La partie inférieure abritera une salle de jeux gérée par le groupe Circus.