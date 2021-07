Un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule entre Neuvillers et Bertrix

Ce vendredi, peu avant 10 h 30, un accident de la circulation est survenu sur la N 89 entre Neuvillers et Bertrix, en direction de Libramont. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a terminé sa course sur le flanc. Une personne a été légèrement blessée. Les pompiers de Neufchâteau et de Bertrix sont intervenus.