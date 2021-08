En province de Luxembourg, les centres de Marche-en-Famenne et d’Arlon continueront de proposer la vaccination jusqu’au 28 août, après quoi ils fermeront à leur tour définitivement leurs portes. Pour rappel, Bastogne et Virton sont à présent fermés.

Le centre de Libramont continue d’accueillir de nombreux candidats à la vaccination et de nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà réservés durant tout le mois d’août. Il reste toutefois des places.

Vous pouvez également vous présenter sans rendez-vous : il ouvre ses portes en matinée de 9h à 12h30 et en après-midi de 13h30 à 17h. Passé le 31 août, il n’ouvrira plus que les samedis, et ce jusqu’au 30 octobre.

Les horaires de septembre seront de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h30. Les personnes qui souhaitent se présenter sans rendez-vous sont invitées à consulter le site www.covidluxembourg.be au préalable si jamais des aménagements horaires survenaient.

A l’initiative de L’Association des Médecins généralistes de l’Est Francophone de Belgique (AGEF), les centres de vaccination de la région wallonne organisent une récolte d’albums jeunesse à destination des enfants sinistrés de la vallée de la Vesdre.

Les centres de vaccination d’Arlon, Marche-en-Famenne et Libramont participent à cette opération et invitent les citoyens luxembourgeois à déposer, au plus tard le 21 août, livres et bandes dessinées pour jeunes dans l’un de ces centres. Ces dons seront acheminés vers les écoles et bibliothèques qui ont tout perdu suite aux inondations et une partie sera directement distribuée lors d’une animation pour les enfants des zones sinistrées.