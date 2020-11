Annulé en raison de la crise sanitaire, le salon « C’est bon c’est wallon » s’offre une seconde vie en ligne. Depuis lundi, une boutique virtuelle permet aux consommateurs d’accéder à une large gamme de produits du terroir : farine, confiture, pâte à tartiner, épices, bières, vins, thès et autres produits de saison sont désormais disponibles à portée de clic. « Une trentaine de producteurs issus des quatre coins de la Wallonie ont répondu à notre appel », souligne Julie Wéry, chargée de communication au WEX de Marche-en-Famenne, qui accueille l’édition physique du salon en temps normal.

« Pour l’instant, la boutique en ligne ne propose que des produits secs. Mais des produits frais pourraient compléter l’offre dans les prochains mois. Le but est de faire évoluer la gamme de produits disponibles avec notamment des produits saisonniers. » Une fois la sélection en ligne validée, les consommateurs pourront recevoir leur commande chez eux ou venir la récupérer au WEX. « L’idée d’une boutique en ligne germait depuis un certain temps déjà », poursuit Julie Wéry. « Avec la crise sanitaire s’est présentée l’occasion de la mettre en œuvre. L’objectif est bien entendu de conserver l’édition physique de « C’est bon, c’est wallon ». Mais cette boutique permettra aux gens de suivre leurs producteurs 365 jours par an et ainsi d’inscrire dans la continuité la communauté qui s’est créée autour du salon. »

N.P.