Depuis vendredi soir, le cabaret/karaoké Les Tourets, situé à Sainte-Cécile (Florenville) a fermé ses portes. Une décision forcée qui n’arrange guère le responsable et les fidèles habitués. L’endroit est fort fréquenté et cartonne chaque semaine. Les pertes financières risquent d’être importantes pour le patron. Les clients ont décidé d’agir via un geste fort. "Cette crise risque de mettre les finances de ce commerce à mal. Les factures doivent être payées et il faut faire quelque chose pour aider Raphael, le patron. Il se démène pour nous depuis des années. Aujourd’hui, à nous de lui rendre la pareille. Je propose donc de l’aider à garder la tête hors de l’eau en donnant de l’argent. Dès lors, je lui verse la somme de 10 euros sur un compte "spécial cabaret". Je compte sur la générosité de tout le monde, vous les clients. Cet établissement le vaut bien. Raphael le mérite aussi", explique en substance Valérie, qui incite ainsi les autres habitués à faire de même.

Une initiative saluée par Raphael Bertrand, le patron du cabaret, qui est très touché par ce geste. Et qui a déjà reçu quelques euros… "On ne parle pas de clients dans ce cas-ci, mais plutôt d’amis ! C’est super sympa de leur part. Je suis étonné que les gens veuillent m’aider. C’est chouette et il faut bien avouer que ça me permettrait d’avoir quelques liquidités pour subsister un maximum de temps. Comme elle dit, les charges sont là. Si on ne gèle pas les factures, on sera en difficulté. D’autant plus que je ne suis pas certain que nous pourrions ouvrir à nouveau le 3 avril, comme l’Etat le sous-entend. Je n’y crois pas trop", réagit-il.

Livraisons à domicile

Quelques kilomètres plus loin, à Bertrix et Libramont, le combat est le même pour René Collin et son équipe. Responsable de plusieurs restaurants bien connus dans la région, la crise du Covid-19 tombe mal pour La Vendetta et La Romantica, ce restaurant-dancing qui vient d’ouvrir ses portes en début d’année. Ici aussi, le patron est dépité. "On estime une perte à 250 000 euros. Une grosse partie de mon personnel est à l’arrêt. Et les artistes ont été, en majorité, payés. Je suis impuissant devant cette décision. Je ne sais pas comment on va sortir de cette crise, il faut se serrer les coudes. On doit aussi continuer à payer les fournisseurs et les factures. Le travail de toute une vie qui part en fumée. J’espère pouvoir ouvrir à nouveau. Et vite", explique-t-il.

Plutôt que de se laisser abattre, il a décidé de se battre. Pas le choix. "Le service de livraison est plus que jamais d’actualité. On a 20 % de commandes en plus. On a mis les moyens pour satisfaire nos clients. Plusieurs véhicules circulent pour assurer les livraisons à domicile. On vous dit merci de continuer de nous faire confiance et de nous commander des pizzas ou autres plats préparés", dit-il. Deux exemples de solidarité qui, espérons-le, permettront à ces commerçants de minimiser le plus possible l’impact de la fermeture provisoire de leur établissement. Aux dernières nouvelles, les établissements de l’Horeca risquent de fermer jusque fin avril.

Laurent Trotta