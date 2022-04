La saison touristique commence bien à La Roche-en-Ardenne où les gestionnaires du château féodal et du parc à gibier se préparent à relancer le programme d'animations, annulé pendant deux ans, en raison de la crise sanitaire.

"Cette année, les perspectives sont bonnes et l’on s’attend à un retour à la normale, en termes de programmation d'événements, sur les sites touristiques habituellement très fréquentés, souligne Sophie Molhan, échevine du tourisme et présidente du syndicat d’initiative. Cela dit, nous avons constaté en période Covid, quand le château et le parc à gibier étaient accessibles, sans animations, une augmentation de 15 % de la fréquentation car les touristes belges passaient leurs vacances au pays et ne partaient plus à l'étranger."

Au château féodal, les visiteurs retrouveront avec plaisir, pendant les vacances de Pâques, les spectacles de fauconnerie, à 11 h 30, 14 h et 16 h. Ils y vivront également le feu d’artifice du 20 juillet, le week-end médiéval des 6 et 7 août, de même que le spectacle du fantôme de Berthe le 20 août.

Au parc à gibier, la chasse aux œufs du week-end de Pâques, les 16, 17 et 18 avril, sera l’une des nouveautés du calendrier 2022. Là aussi, les animations, annulées en période de crise sanitaire, seront de retour comme les petits déjeuners des loups, organisés non loin de l’enclos aux loups. Ils sont encore quatre à y vivre actuellement.

Sophie Molhan est également heureuse d’annoncer le retour du marché du druide. Programmé le 15 mai, il n’aura plus lieu aux Evêts mais au parc à gibier. Deux mois plus tard, le 16 juillet, c’est la fête des loups qui se déroulera au même endroit.

"Le retour de la saison touristique et des activités qui y sont liées étaient attendus avec impatience par le public, en particulier les familles avec enfants. Le week-end des 2 et 3 avril, il y avait déjà beaucoup de monde dans les rues même si la météo n’était pas au beau fixe", conclut-elle.