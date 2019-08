L'homme a été arrêté

Ce mardi matin à Mortehan, une femme a été victime de plusieurs coups de couteau et autres violences physiques (coups de poings, tirage de cheveux) de la part de son compagnon. Tous les deux sont nés en 1973.





La dame a été retrouvée gisant sur le sol dans le village de Les Hayons (Bouillon) où elle aurait été "déposée" par son compagnon. Ce sont des habitants qui ont donné l'alerte, elle a ensuite été transportée à l'hôpital, ses jours ne sont plus en danger, elle est interrogée par les policiers en ce moment me dit le substitut

L'auteur des coups est connu de la justice et des services de police, dans des dossiers de violence et d'autres faits liés à l'alcool. Pour autant, le substitut ne confirme, ni n'infirme que les faits de ce mardi se sont déroulés sur fond d'alcool. Les jours de la victime ne seraient plus en danger, son compagnon a été arrêté.

Des devoirs d'enquête sont toujours en cours. Le dossier est toujours à l'information et sera mis à l'instruction ce mercredi.

Le Parquet du Luxembourg rappelle qu'il pratique une politique de tolérance zéro vis à vis des violences intrafamiliales.