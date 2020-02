Un geste citoyen qui ne rapporte pas, financièrement parlant.

Ne confondez pas tri des déchets et être dans une démarche zéro déchet. "Le tri est obligatoire, le zéro déchet non. La démarche est d’éliminer le déchet à la source pour ne plus en produire. Et c’est important de le souligner", explique Raphael Goblet. Avec sa famille, ce Chestrolais s’est lancé dans cette démarche ces dernières années. Aujourd’hui, il dresse un premier bilan.

"On a beau avoir l’impression de diminuer ses déchets via le zéro déchet, à un moment, il faut objectiver la démarche et la chiffrer. En dix ans, notre démarche nous a permis de réduire par six notre production de déchets. De 25 à 50 levées annuelles en 2009, nous sommes passés à 9 l’an dernier. Selon mes informations, la moyenne par personne/par mois à Neufchâteau est de 16,5Kgs. Nous sommes à 1,92Kgs de déchets produits", affirme-t-il.

On vous passe les autres chiffres et statistiques de la famille qui vont dans le même sens. Mais avoir l’impression de réaliser un geste citoyen ne rime pas nécessairement avec économie. Car un autre constat s’impose à la lecture de cette étude : le zéro déchet revient plus cher. "Les kilos produits nous coûtent plus chers car la taxe fixe a augmenté. De 150 euros en 2009, à 220 euros l’an passé. Et comme on produit beaucoup moins de déchet… En 2010 : 552 Kg de déchets = 0.42€/Kg. En 2019 : 92 Kg de déchets = 2.59€/KG", affirme-t-il. En clair, pratiquer le zéro déchet est réellement très efficace. En peu de temps et avec de petits efforts cumulés, on peut passer en-dessous des 2Kg/mois de déchet ménagers par personne. "Mais il serait utile de réfléchir collectivement à comment encourager les gens à se lancer dans cette démarche, notamment via le levier financier/S’il devient financièrement intéressant de pratiquer le zéro déchet, notamment via les taxes communales, peut-être que d’autres gens voudront tenter l’expérience. Le but est de susciter le débat et peut-être une solution innovante dans une commune qui se veut zéro déchet", conclut-il. Il compte donc bien interpeller la commune pour débattre de ce sujet dans les prochaines semaines.

