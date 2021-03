Une épicerie sociale itinérante à Virton Luxembourg NL Ce magasin de proximité sur roue sera inauguré le 31 mars à la Maison Croix-Rouge © Croix-Rouge

Le 31 mars, l’épicerie sociale le " caddy du coeur" sera inaugurée à la Maison Croix-Rouge de Virton. Ce projet est né l’été dernier. Une étude a analysé les besoins dans le sud de la Gaume. Il est apparu qu’il était nécessaire d’apporter une aide matérielle et du lien social à une partie de la population en situation de précarité.



"Le territoire couvert par la Maison Croix-Rouge dans cette région compte son lot de communes très rurales et de villages assez isolés", précise la porte-parole de la Croix-Rouge dans un communiqué. "Les soucis de mobilité et le sentiment d’isolement sont une réalité bien présente, en plus des problèmes de précarité."



Dans ce contexte, la Croix-Rouge a développé, en étroit partenariat avec les CPAS de Musson et Rouvroy et grâce au soutien de partenaires privés, un tout nouveau concept, inédit et totalement adapté à la situation : un véritable magasin de proximité sur roues, où les prix sont affichés, comme dans toutes les épiceries sociales, à 50% du tarif plein en magasin.