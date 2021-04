Installés dans l’espace d’attente et dans le couloir menant à la sortie, ces 24 tableaux sont l’œuvre d’artistes marchois. Deux autres expositions sont dores-et-déjà programmées avec de nouveaux tableaux, durant toute la période d’ouverture du centre. Une initiative du WEX à laquelle la ville, via son service Culture, a répondu positivement.

"Depuis le début, notre objectif est de rendre le centre de vaccination du WEX parmi les plus agréables", indique Laurent Briou, directeur du WEX. "Nous voulions, par exemple, là où c’était possible, ne pas laisser d’espace vide ou de murs blancs. Nous avons souhaité rajouter de l’animation culturelle et permettre d’avoir une véritable vitrine pour les artistes locaux."

Plusieurs milliers de personnes seront amenées à transiter par le centre de vaccination ces prochains mois. L’occasion pour les artistes de la commune de voir leurs œuvres exposées dans un endroit fort fréquenté. "Nous les avons directement consultés pour voir s’ils étaient intéressés", précise Christian Ngongang, échevin de la Culture. "Ils ont été nombreux à marquer leur intérêt et à nous témoigner leur enthousiasme. En quelques heures, tout était organisé. Nous avons été sensibles à la proposition du WEX, qui est aussi une belle manière d’ajouter un peu de lumière dans ce rendez-vous si important qu’est la vaccination. Et puis, on sait combien la culture est fragilisée depuis un an et nous offrons aux artistes une belle vitrine."