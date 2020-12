Le tribunal correctionnel de Neufchâteau vient de condamner un Bertrigeois de 64 ans à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur sur une gamine de 8 ans. La fillette était tombée à vélo devant chez lui. "Je me suis avancé pour la relever. Quand j’ai senti son petit corps contre le mien, j’ai eu une pulsion sexuelle", expliquait-il durant l’instruction d’audience.

Entendu par la police, le prévenu avait tenu des propos particulièrement choquants. "À notre époque, les gamines de cet âge-là font le nécessaire pour chauffer les hommes" avait-il déclaré à l’époque, insinuant que la gamine était demandeuse. "C’est comme si elle ne se débattait pas. Elle cherchait à ce que j’aille plus loin mais je ne l’ai pas fait. " Le sexagénaire a depuis lors changé son fusil d’épaule et reconnu sa responsabilité. Le tribunal n’en exprime pas moins de vives inquiétudes. Condamné en 2011 pour des faits similaires, l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un suivi. Mais ses vieux démons l’avaient rattrapé une fois le traitement interrompu. "Je me doute que ça arriverait ainsi et que ça allait recommencer", avait-il d’ailleurs déclaré. Le tribunal a donc assorti la peine d’emprisonnement d’un nouveau suivi pour limiter le risque de récidive.