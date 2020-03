La nouvelle bourgmestre de Neufchâteau fait le point sur les principaux projets dans la commune. La confiance est aussi à rétablir au sein de l'administration communale : 20 départs ont été enregistrés récemment.

La nouvelle majorité se penche déjà sur les différents projets qui ne demandent qu’à être terminés, révisés ou encore commencés. Car pour Michèle Mons delle Roche, les prestations bling bling de l’ancienne majorité, en matière de construction en tout genre, doivent cesser.

"Je ne prétends pas faire l’unanimité aujourd’hui, mais il faut bien reconnaître que certains projets ont été réalisés plus pour gagner des voix qu’autre chose. C’était une vision électoraliste de la part de cette majorité. Durant la législature restante, on doit encore s’attendre à ce que l’opposition se targue d’avoir été la majorité du bâtisseur Fourny, celle qui construit et qui conclut. On reparlera plus tard des répercussions que cette vision risque d’engendrer pour notre commune… De notre côté, nous serons sans doute moins tape-à-l’œil, mais tout autant dans l’action" commente-t-elle.

Parmi les premières préoccupations, la circulation dans le centre-ville. "Nous aurons à cœur d’améliorer la circulation aux heures de pointe à Neufchâteau, de remédier aux problèmes de parking, principalement dans le centre de la ville, en envisageant les possibilités d’un parking à étages dans la Dent Creuse (NDLR : le parking actuel situé à côté de la maison communale, jouxtant l’école)."

Un autre projet est celui de la rénovation des voiries. Selon la bourgmestre, l’entretien de certaines routes communales a été oublié durant de longues années et il en est de même des chemins. Elle en veut pour preuve qu’aucune piste cyclable digne de ce nom n’a été prévue pour rejoindre Longlier en venant du centre de la ville. "Il y aura aussi la construction de l’école de Grandvoir pour laquelle la minorité a obtenu que le délai octroyé pour l’obtention des subsides soit prolongé", ajoute-t-elle.

Enfin, il y a moyen d’embellir la ville. "Certaines entrées de Neufchâteau n’invitent pas les touristes à s’arrêter dans la ville car certaines façades/toitures ne sont pas toujours belles à voir. L’idée serait peut-être d’inciter, d’une façon ou l’autre, ces propriétaires à réparer ou améliorer leur habitation."

Bien entendu, ces différentes mesures ne seront possibles qu’en fonction des résultats de l’audit financier que va lancer la nouvelle majorité.

Se dirige-t-on vers une nouvelle ère au sein de la commune de Neufchâteau ? On en a bien l’impression, à entendre la bourgmestre qui lance un message fort à l’opposition menée par Dimitri Fourny. “Je tends la main à la liste Agir Ensemble”, voilà ce que confiait Michèle Mons delle Roche il y a quelques jours à Longlier, lors de la présentation officielle de la nouvelle majorité. Sous-entendu, il faut retrouver le plus rapidement possible un climat plus serein, tant au niveau des citoyens que de l’Administration communale. “Avoir un débat constructif durant les conseils communaux, partant du principe que sur certains points, majorité et minorité peuvent s’entendre”, dit-elle encore aujourd’hui, confiante.

On le sait, le personnel communal a beaucoup évolué ces dernières années. On parle d’une vingtaine de départs. Et l’opposition menée par Yves Evrard n’hésite pas à le rappeler. “Beaucoup de départs et de burn out. Il convient de rétablir la confiance avec le personnel dont certains n’ont plus envie de travailler dans les conditions actuelles. Stop ! Redonnons un aspect humain à la fonction. C’est notre volonté ! Redonner à la commune, et à ses collaborateurs, ses lettres de noblesse” poursuit-elle.

On saura vite comment la situation évoluera. En effet, le 19 mars prochain, les deux camps se feront à nouveau face lors du premier conseil communal nouvelle mouture. Avec quelle ambiance ?

“La continuation du projet de rénovation de la Vallée du Lac, où j’ai passé mon enfance, pose question. Certes, tout le monde s’accorde à dire qu’il est magnifique mais il est mal pensé”, affirme la bourgmestre.

“Prenons par exemple les places de parking : si le promoteur privé réalise ses chalets/son hôtel, il doit prévoir des emplacements suffisants pour les véhicules. Mais lorsque ce dernier nous avait présenté son projet, il avait reconnu qu’il n’y avait pas trop pensé, croyant que les touristes viendraient en train. Mais il semblait ignorer qu’il n’y a pas de gare à Neufchâteau ! Je n’ose pas imaginer que les gens viendront à pied de Longlier avec leur valise, ou qu’ils porteront leur pack d’eau à pied du magasin à leur chalet le jour des courses.”

Vient ensuite la question financière : pas ou peu de rentrées depuis la vente du camping qui ne rapporte donc plus grand-chose à la commune. “Le promoteur n’a pas encore obtenu son permis de bâtir. L’ancienne majorité a vendu le site et a ouvert une brasserie-restaurant (La Base de Loisirs), puis établi une plage de sable au bord d’un lac… interdit à la baignade. Et puis, que fait-on ? Le flou total ! Au minimum, elle a mis la charrue avant les bœufs”, conclut-elle.

L.T.