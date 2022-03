Ce dimanche 20 mars, à la veille de la Journée internationale contre le racisme et la discrimination, deux actions distinctes contre le racisme sont organisées à Bomal-sur-Ourthe et à Bertrix. La province de Luxembourg rejoint ainsi 14 autres villes belges où la plateforme 21/3 dénonce la discrimination croissante, encore aujourd'hui en temps de guerre en Ukraine et de pandémie.

Une action nationale à l'occasion de la Journée contre le racisme est une tradition annuelle depuis 2018. Cette année-là, plus de 150 organisations de la société civile de toute la Belgique se sont unies dans la plateforme 21/3. Autour du 21 mars, elles se retrouvent dans la rue.

A Bomal-sur-Ourthe (Durbuy), le CNCD-11.11.11 Luxembourg Belge, le CIEP Lux, ABP Luxembourg, le Miroir Vagabond, Le théâtre des travaux et des jours et l'ASBL CRILUX proposent une action de 8h30 à 12 h sur le marché de la Petite Batte. Concrètement, le public est invité à réfléchir au racisme structurel présent dans notre société et à signer les pétitions d’Amnesty.

A Bertrix, une manifestation contre le racisme est organisée par le centre culturel, le centre Fedasil d’Herbeumont, le centre Croix-Rouge de Sainte-Ode, le CNCD-11.11.11 Luxembourg Belge, le CRILUX, le PCS de Bertrix et le groupe Avana. Le rassemblement aura lieu devant l'hôtel de ville de Bertrix, rue de la gare, 38 à 11 h. Au programme, création d'un arbre des souhaits contre les préjugés et chants avec le groupe interculturel bertrigeois Avana.