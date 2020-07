Dramatique accident vendredi matin, à Marche-en-Famenne. Monique Doppagne, une Marchoise de 84 ans, a perdu la vie après s’être fait renverser par une voiture alors qu’elle traversait le boulevard urbain pour rejoindre le Home Libert. L’octogénaire est décédée quelques minutes après son admission à l’hôpital.

C’est la bourgmestre de Somme-Leuze Valérie Lecomte qui conduisait la voiture en question. « Je me suis retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment », explique-t-elle, sous le choc. « Je fais particulièrement attention quand je circule à proximité d’un passage piéton. Madame se trouvait sur la bande herbeuse au milieu du boulevard, à quelques mètres d’un passage piéton. Elle a surgi à ma gauche et j’ai attrapé son déambulateur. Je roulais à 30km. Elle s’est écroulée à l’arrière de mon véhicule. On m’a d’abord dit que ses jours n’étaient pas en danger. Ce n’est que plus tard que j’ai appris que son état s’était dégradé. »

La famille de la victime s’interroge sur les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit. « Qu’elle ait traversé en dehors d’un passage piéton nous paraît bizarre dans la mesure où elle aurait du enjamber la berme avec son déambulateur », confie le beau-fils de la victime. « Si des personnes ont assisté à l’accident, qu’elles prennent contact avec la police de Marche. »