Félicitations, vous avez brillamment réussi les premiers tests du recrutement de nos futurs agents secrets. Mais il vous reste à présent l’ultime épreuve : la mission de terrain ! Nous allons tester votre sens de l’observation, vos capacités de déduction, votre esprit d’analyse et vos aptitudes physiques. Votre mission : démanteler un réseau de contrebande de Maitrank sévissant au Triangle des 3 frontières. Pour réussir votre épreuve, vous devrez identifier le chef de ce sordide réseau et la localisation de leur planque. Rendez-vous à la Grand Place d’Halanzy pour recevoir vos prochaines instructions…"

C’est seulement après avoir écouté ce message que vous pourrez commencer à jouer, muni de votre vélo et d’un bic. Conçu par deux sociétés françaises (Le Lapin Blanc et Au Fil des Dédales), la commune d’Aubange, en collaboration avec l’Intercommunale Idelux Projets Publics, a décidé d’ajouter cette activité à la mode pour mettre en avant le village d’Halanzy. "Ce jeu est donc intitulé "Une mission secrète à Aubange". Il est gratuit et accessible aux personnes âgées d’au moins 8 ans. Il faut un vélo, des vêtements appropriés en fonction de la météo, de l’eau s’il fait chaud et de quoi écrire. Comptez environ trois bonnes heures pour résoudre les différentes énigmes. On recommande aussi de ne pas être plus de six personnes par équipe. Les inscriptions se font en ligne (voir le site internet de la commune). Le parcours fait 12 kilomètres, il est essentiellement plat, même s’il y a deux petites côtes au programme", explique Audrey Robert, l’un des responsables du projet chez Idelux Projets Publics.

Ce jeu sera testé jusqu’au 10 novembre afin de voir si la sécurité/signalisation sur le parcours sont bien optimales. "Ce projet s’intègre dans le développement de la mobilité douce sur tout son territoire. Un marché public a été lancé. Un montant de 10.000 euros a été nécessaire, financé entièrement par la commune", dit-elle. Pour plus d’informations, il vaut mieux contacter le Syndicat d’Initiative d’Aubange du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (rue de Clémarais 26, 6790 Aubange).