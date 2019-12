L’ancienne salle sera intégralement démolie pour laisser place à un bâtiment moderne conçu selon les normes acoustiques et environnementales actuelles. « Il y avait tellement de vétusté au niveau de l’ancienne salle que la Région wallonne nous a conseillés d’en construire une nouvelle au lieu de rénover l’ancienne » , explique le bourgmestre André Bochat. « Il s’agit d’un projet mené dans le cadre de l’opération de développement rural », poursuit Pascale Marot, conseillère communale en charge de la Commission Locale de Développement Rural. « Dès le départ, nous sommes partis des besoins et des souhaits des membres du comité de village. Le volume principal abritera la salle des fêtes ainsi qu’une salle plus petite à l’étage. L’autre partie du bâtiment comprendra la cuisine, les toilettes, les vestiaires, ainsi qu’un espace de rangement. Le comité de village est extrêmement actif. Des points d’accroche sont également prévus à l’arrière du bâtiment pour lui permettre d’installer le chapiteau dans lequel il a investi. » Les travaux pourraient débuter vers la fin 2020. Montant global : 997.197€, dont 584.609€ de subsides.