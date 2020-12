L'impact de la 2e vague n'a pas encore pu être pris en compte, précise-t-on. "La situation financière et les projections budgétaires de Vivalia s'inscrivent dans un contexte exceptionnel lié directement à la crise sanitaire qui a frappé notre pays à deux reprises avec une 1ère vague de mars à juin et une 2ème vague qui a débuté en octobre et à laquelle notre personnel et nos médecins font toujours face aujourd'hui", précise l'intercommunale. Outre le secteur hospitalier, celui de la prise en charge de la personnes âgée - l'une des autres missions de Vivalia via ses maisons de repos - est aussi impacté.

La perte au niveau hospitalier en province de Luxembourg s'explique par une baisse des honoraires des médecins rétrocédés à Vivalia (-10,8 millions), à un impact au niveau de la partie variable du budget, ainsi que par la reconnaissance financière accordée au personnel dans le cadre de la crise Covid. L'impact doit être reconsidéré au regard des apports dont Vivalia a pu bénéficier, indique néanmoins l'intercommunale, à savoir 5,9 millions de subventions (3,7 millions de l'AVIQ) et de financement pour les centres de tri (3,5 millions de l'INAMI) en plus de 1,8 millions d'impact positif lié au testing Covid par ses laboratoires. Pour le secteur hospitalier Vivalia, l'impact net négatif de la première vague s'élève donc à 9,3 millions d'euros.

Au niveau du secteur de la prise en charge de la personne âgée, la première vague de Covid-19 entraîne un déficit de 505.000 euros en partie compensé par une subvention de l'AVIQ, portant l'impact net à 253.000 euros.

Les prévisions de fin d'année seront certainement impactées par les effets de la seconde vague du Covid qui a engendré à nouveau une diminution importante de l'activité de nos hôpitaux, précise encore l'intercommunale.

Sur le plan humain, Vivalia entend se pencher sur les impacts psychologiques de la crise du Covid-19 sur son personnel. "Quand le Covid sera derrière nous, nous mettrons en place une analyse de la charge psychosociale; ce qui nous permettra, si nous devions revivre cela, d'orienter la gestion de crise", annonce le directeur général de Vivalia, Yves Bernard.

Au niveau strictement médical, Vivalia constate une baisse des hospitalisations pour des patients atteints par le Covid-19. Mardi, 9 patients au total se trouvaient dans une unité de soins intensifs (au plus fort de la 2e vague, le pic a été de 42 patients en soins intensifs et de 24 pour la 1ère vague). Un total de 64 patients atteint par le coronavirus se trouvent, eux, dans d'autres unités au sein des divers sites hospitaliers.