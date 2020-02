Une plateforme informatique vient d’être développée dans le cadre du projet Interreg Va Grande Région Regiowood II. Son nom ? MaProprieteForestiere.be. Trois partenaires, l’ASBL Ressources naturelles développement, la Société royale forestière de Belgique et la Cellule d’appui à la petite forêt privée, se sont associés pour aboutir à ce nouvel outil d’aide à la gestion destiné aux propriétaires forestiers privés.

"Jusqu’ici en Wallonie, seuls les propriétaires de petites parcelles disposaient d’une plateforme cartographique ", explique Pierre-Olivier Bonhomme de la SRFB. " En effet, la cellule d’appui avait développé "maparcelleforestiere" qui permettait l’obtention de cartes de lo calisation. Aujourd’hui, grâce au projet Regiowood II, tous les propriétaires forestiers wallons peuvent disposer d’un outil adapté à tout type de parcelle."

Les trois partenaires ont synthétisé les informations contenues dans les documents de gestion forestière en France et en Allemagne. Ils ont travaillé à la réalisation d’un document de gestion précis adapté à tout type de propriété forestière en Wallonie. La nouvelle plateforme permet aux propriétaires d’accéder à l’outil numérique via un compte personnel et de créer son propre document de gestion en ligne.

Le site fonctionne sans abonnement payant. Il permet d’encoder, de conserver et d’actualiser facilement toutes les informations relatives à sa propriété, comme l’historique et les références cadastrales, et à la gestion de celle-ci, comme les coupes et les travaux à prévoir.

La nouvelle plateforme permet, par ailleurs, de générer un document de gestion de la propriété ainsi que sa version succincte qui convient pour la certification forestière PEFC, mais aussi des formulaires pré-signés, qu’il s’agisse d’assurance ou de demande de prime à la plantation. Ces documents reprennent les informations dont les organismes ont besoin.

Nadia Lallemant