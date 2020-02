La saison touristique sera marquée par de nombreuses nouveautés dans la commune de Durbuy. L’échevin du tourisme, Pablo Docquier, lève un coin du voile sur la programmation.

Un nouvel événement d’envergure internationale sera organisé le 21 juillet à Barvaux-sur-Ourthe.

"L’office du tourisme a décidé de proposer des animations aux familles sur la place du marché, le jour de la fête nationale", précise-t-il. "Un village des enfants, avec châteaux gonflables, espace de grimage, con cours, sera installé. La soirée sera rythmée par des concerts avec à l’affiche notamment Mademoiselle Luna et Columny. La braderie et le feu d’artifice seront maintenus."

Les 4 et 5 juillet, le relais pour la vie sera ponctué par un concert d’Helmut Lotti. Au départ du Mont des Pins, à Bomal-sur-Ourthe, deux nouvelles balades thématiques seront proposées. Elles permettront d’aller à la découverte de la faune et de flore pendant la période estivale.

Des nouveautés également sur les 11 hectares et dans les six kilomètres d’allées du labyrinthe de Barvaux-Sur-Ourthe. La nouvelle thématique n’a pas encore été dévoilée mais Jean-Luc Arendt, administrateur de l’ASBL Labytourisme donne un indice.

"En 2019, le Petit Prince, célèbre roman d’Antoine de Saint Exupéry, a servi de fil conducteur aux animations. Nous avons accueilli 53.000 visiteurs. La thématique 2020 s’articulera autour d’un des éléments présents l’an dernier. L’appel aux comédiens vient d’être lancé. L’équipe sera composée de sept personnes."

Les organisateurs vont renouveler les épreuves dans l’espace qui leur est dédié. Le labyrinthe des portes formé de palissades en bois sera aussi ponctué de nouveautés. Pour progresser et pouvoir trouver la sortie, il faudra répondre à des énigmes et ainsi récupérer les codes qui ouvrent les portes.

Une partie de l’itinéraire sera parcourue dans l’obscurité. Plus que jamais, tous les sens des visiteurs seront en éveil. Quant aux prix d’entrée, ils ont été légèrement revus à la hausse : 15 euros (adulte) et 12 euros (enfant).

Nadia Lallemant