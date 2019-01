Stéphanie Remacle, une Salmienne de 32 ans, s’est prise de passion pour la pâtisserie en 2012, à la naissance de son premier enfant. Depuis, elle enchaîne les recettes qu’elle partage sur son blog (lire ci-contre) et se laisse également tenter par quelques concours. Après Le Meilleur Ambassadeur de la pâtisserie belge en décembre 2016, le concours du Meilleur Gâteau au chocolat au salon Les Chocolateries à Verviers en octobre 2017 et le concours du 2e Trophée de la pâtisserie française lors du Salon du chocolat à Paris en novembre 2017, Stéphanie Remacle s’est essayée à un concours télévisé : Les Rois du Gâteau. "J’ai eu vent de la première édition de ce concours via une amie blogueuse bruxelloise. Ils cherchaient des gens. J’ai envoyé un message à un casteur et, entre-temps, un second casteur de chez eux m’a contactée. Après un entretien téléphonique, je me suis rendue à Paris, avec mon gâteau, en septembre 2017 pour une présélection."

Afin de ne pas trahir la clause de confidentialité qui la lie avec la chaîne M6, Stéphanie Remacle ne rentrera pas trop dans les détails de sa préparation. "On peut dire que c’est une charlotte au chocolat que j’ai améliorée avec d’autres recettes, grâce aux techniques que j’ai apprises depuis mes débuts. Il fallait un gâteau qui raconte une histoire. Depuis trente ans, avec mes trois sœurs, c’est le gâteau que nous faisons à chaque anniversaire."

Ce gâteau, dégusté par Benoît Couvrand, l’associé de Cyril Lignac, a permis à Stéphanie Remacle d’être sélectionnée pour le tournage de l’émission, en février 2018. "On devait de nouveau venir avec notre gâteau, ce qui est délicat avec le voyage. Je me suis retrouvée avec les candidats des Hauts-de-France. Il y avait d’abord une interview seul à seul avec le cameraman, avant le direct face à Cyril Lignac et Frédéric Bau."

Parmi ces candidats, dont la Salmienne faisait partie, deux seront sélectionnés pour se mesurer aux candidats des autres régions et faire déguster leur gâteau à l’aveugle. Le résultat sera connu lors de la diffusion de l’émission le 8 janvier à 18 h 45 sur la chaîne française M6. Le vainqueur du concours aura quant à lui le privilège de mettre en vente son gâteau dans la vitrine d’un chef régional français. "J’ai eu de très bons retours des deux chefs, qui m’ont comblée de compliments. "

S.M