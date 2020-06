Trouver votre destination de voyage pour l’été ne va pas être de tout repos, déconfinement ou pas. Une façon simple d’éviter toute mauvaise surprise, c’est de choisir de visiter la Wallonie : les offices du tourisme se coupent en quatre pour rendre vos séjours inoubliables. Et pour celles et ceux qui nourriraient encore des craintes, deux entrepreneurs wallons, soutenus par une start-up de Marche-en-Famenne, lancent aujourd’hui une application mobile gratuite, baptisée Viziit.

Le concept est simple : vous n’avez pas envie de passer du temps à chercher des lieux insolites pour y poser vos sacs ? Téléchargez l’application gratuite, géolocalisez-vous et le tour est joué. Vous n’avez plus qu’à regarder votre écran et à vous trouver un petit coin sympa. L’utilisateur visualise sur une carte les différents points à visiter. Le GPS du smartphone se lance automatiquement pour optimiser le trajet. Il ne vous reste plus qu’à vous y rendre, à réserver une table, une chambre d’hôtel, un lieu à visiter, des activités sympas. Et l’application vous notifiera, de manière instantanée ou géolocalisée, de l’actualité de Viziit, de son agenda, des chroniques de Ludo et des promotions toujours bonnes à prendre.

A la base, c’est Ludovic Daxhelet, producteur-réalisateur, animateur télé sur RTL et expert du tourisme en Wallonie ou ailleurs, qui a eu l’idée de cette application il y a 5 ans déjà. Il y a deux ans, il en parle avec sa future partenaire, Sophie Roscheck. Sophie, on la connait moins en tant qu’exploratrice – même si elle en connaît un bout en termes de voyage – qu’en tant qu’experte en communication digitale. EKISM et EKISM ID, c’est elle? Avec la société marchoise Apptree, le marathon de Namur, Trajectoire, Beem, c’est elle aussi. Et c’est elle encore qui se charge de la digitalisation de la communication de villes et communes comme Verlaine, Amay, Bouillon, La Roche-en-Ardenne, Bruxelles-Export…

Tous deux confinés, ils ont mis leurs temps à profit pour enfin concrétiser le projet. « Cela nous a pris au moins 2000 heures de travail » expliquent les deux entrepreneurs. « Mais avec le soutien de la start-up Apptree, qui a développé les codes, on y est arrivé ». Depuis ce matin, Viziit est téléchargeable sur Google Play et Apple Store via votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée. Plus de 500 points d’intérêt – dont les trois quarts se trouvent en Wallonie – sont déjà disponibles. Et d’ici la fin de l’année, ils devraient être plus de mille.