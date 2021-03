Ce jeudi, « le clou de la soirée », comme l’a souligné le bourgmestre Vincent Magnus, c’était la présentation de l’avant-projet du SDC (Schéma de Développement Communal). Ce schéma répond à la question : que veut-on les 20 prochaines années pour l’aménagement du territoire dans la commune arlonaise ? Une présentation assez longue, presque deux heures, réalisée par

Alexandre Pierard, du Bureau d’étude DR(EA)²M. Que retenir ? Qu’il y a plusieurs enjeux pour la ville : répondre à la pression foncière dans le respect des paysages bâtis et non bâtis. Renforcer l’attractivité territoriale et consolider son pôle régional. Préserver et renforcer l’accessibilité durable. Ou encore assurer un développement équilibré, mixte et diversifié du logement. « Arlon a aujourd’hui 30.081 habitants, on prévoit au moins 4.000 logements supplémentaires à créer d’ici 2040 », annonce-t-il. Notons aussi que dans ce SDC, on apprend que 88% des terrains communaux sont non-urbanisés (cultures, forêts, prairies, etc.) et que 25% du territoire est répertorié en zone Natura 2000. « Il y a 18 objectifs pour répondre à tous ces enjeux et tous les permis futurs devront répondre à ces objectifs. Le SDC a été voté à l’unanimité. « Il a fallu du courage à l’échevin de l’urbanisme pour sortir ce dossier du placard, son prédécesseur l’avait un peu mis aux oubliettes », précise Romain Gaudron, qui épingle au passage l’ancienne échevine Anne-Catherine Goffinet. « Comme souvent quand vous prenez la parole, vous lancez une pique aux élus, mais je ne répondrai pas cette fois-ci », lui a répondu le bourgmestre. Ce SDC devrait être définitivement approuvé par la Région wallonne en 2022, après le rapport d’incidence.