L’accident s’est produit sous le pont de Weyler. Les pompiers d’Arlon et d’Etalle sont intervenus

Ce vendredi matin, peu après 7 h, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute E 411 sous le pont de Weyler (Arlon). Un automobiliste a perdu le contrôle. Le véhicule a fait des tonneaux et a terminé sa course sur le flanc. Un blessé léger a été pris en charge. Les pompiers d’Arlon et d’Etalle sont intervenus.