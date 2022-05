Mardi, peu après 22 h, un accident de la route s’est produit sur la N 89 entre Libramont et Bertrix. Un véhicule, seul en cause, a percuté un poteau électrique. Les câbles sont tombés sur la chaussée. Une personne, blessée, a été prise en charge par l’ambulance. Les pompiers de Bertrix et une équipe d'Ores se sont rendus sur place.