Un accident de la circulation s’est produit ce mardi matin vers 7 h au carrefour de Bonnerue dans la commune de Libramont. Un véhicule seul en cause a fait une sortie de route et a terminé sa course en contrebas d’un talus. Une personne a été éjectée. Blessée, elle a été prise en charge. Les pompiers de Saint-Hubert et de Libramont sont intervenus.