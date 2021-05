Lors du conseil communal de ce mardi soir, il a été question d’approuver une convention d’une durée de 20 ans entre la commune et Idelux Projets Publics. L’objectif final étant de développer une Zone d’Activité Economique mixte au Wisbeley, soit la zone située derrière le Krefel actuel. L’opposition libramontoise rappelle que cette idée de ZAE date d’il y a au moins quatre ans et qu’à l’époque, la majorité en place voulait « garder la mainmise » sur ce développement éventuel. Que le projet actuel a été modifié.

« Aujourd’hui, pourquoi changer de stratégie ? Au départ, la commune estimait qu’elle seule était en mesure de bien sentir les attentes et les spécificités des entrepreneurs. Quid des prix des terrains si Idelux reprend la main ? », dit en substance Roland Déom. La bourgmestre répond que les prix sont adaptés à l’évolution du marché. On parle ici de 58 parcelles. « On ne démarre pas le projet en partant de zéro. Pas mal d’entreprises sont en attente de ce genre de zoning. Ce projet est amélioré. On ne parle pas d’une densification supplémentaire. Les prix ont augmenté, mais on restera dans la même fourchette que ceux pratiqués dans le zoning voisin de l’Aliénau. Soit entre 30 et 40€/m2 », explique Laurence Crucifix, la bourgmestre. Le point a été approuvé (majorité/opposition).