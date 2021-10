Le parquet du Luxembourg a été informé de la fabrication et de l’utilisation par certaines personnes de faux Covid Safe Ticket ainsi que de faux résultats de tests.

Il rappelle que ce type de comportement est constitutif de faux et d’usage de faux, punissables de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 800 000 € d’amende (décimes additionnels compris).

Au vu du caractère gravement préjudiciable de ces infractions à la lutte contre le Covid-19, le parquet recherchera et poursuivra les auteurs de façon rapide et prioritaire à savoir privation de liberté immédiate du suspect et audition, saisie du smartphone en tant que moyen de commission de l’infraction et citation accélérée devant le tribunal correctionnel.