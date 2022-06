A Manhay, la sécurisation du carrefour formé par la N30 avec la N806 et la N651 se termine.Les voies seront libérées le 15 juillet prochain. Durant le mois d’août, les nouveaux feux de circulation ainsi que la signalisation seront installés au niveau du carrefour avec des impacts uniquement très ponctuels. Plus d’information : 220209-n30-lancement-chantier-rehabilitation-et-securisation-carrefour-cp.pdf (sofico.org)



Sur la N89, à Libramont, le nouveau giratoire de Recogne est accessible depuis le 16 juin. Plus d’information : 220616-n89-recogne-giratoire-entierement-accessible-cp.pdf (sofico.org)

A Ochamps et à Recogne, des travaux de réfection des revêtements de la N40/rue de Libin se tiennent depuis ce 27 juin entre le giratoire formé avec la N89/rue de Saint-Hubert et le carrefour formé avec les rues Wisbeley et d’Ochamps. Ce tronçon est fermé à la circulation durant 1 semaine. Depuis le 27 juin jusqu’au mardi 5 juillet, la N40 est fermée à la circulation du giratoire formé avec la N89/rue de Saint-Hubert jusqu’au carrefour formé avec les rues Wisbeley et d’Ochamps. Les usagers circulant sur la nationale sont déviés via la N89/rue de Saint-Hubert et l’E411/A4 via les échangeurs n°25 « Libramont-Chevigny » et n°24 « Transinne - Libin ». Un accès aux riverains et aux commerces est assuré.

A partir du lundi 4 juillet, à Etalle, des travaux de réfection des revêtements se dérouleront sur la N83/rue du Moulin entre le giratoire N83/N87 (non compris) et le carrefour N83/rue Place des Chasseurs Ardennais, soit sur environ 400 mètres.Cet entretien préventif des revêtements permettra d’éviter des dégradations en profondeur de la structure qui auraient alors nécessité des travaux plus lourds. Sur la N83 entre le giratoire N83/N87 et le carrefour N83/rue Place des Chasseurs Ardennais, du lundi 4 juillet au mardi 5 juillet, une seule voie sera maintenue, celle permettant d’assurer la circulation en direction d’Arlon. Du mercredi 6 juillet au jeudi 7 juillet, une seule voie sera maintenue, celle permettant d’assurer la circulation en direction de Florenville. Le vendredi 8 juillet, la circulation sera impossible dans les deux sens. Les parkings de l’Intermarché et de la station-service seront à nouveau accessibles en matinée. Il sera possible de se rendre à pied dans les autres commerces. Une déviation sera mise en place via la rue Belle-Vue et la N87 (contournement Nord d’Etalle). Les travaux se termineront le vendredi 8 juillet (sous réserve des conditions météorologiques).

Le 21 mars dernier, un chantier de réfection du pont situé à la Baraque de Fraiture, supportant la N30 et surplombant l’autoroute E25/A26, a débuté. Il est également procédé à une sécurisation d’éléments de parement du pont voisin dans l’échangeur (supportant la N89). Le chantier consiste à rénover le pont supportant la N30 et surplombant l’E25/A26 à hauteur de Baraque de Fraiture. Il vise notamment à réhabiliter ses revêtements et son étanchéité, réhabiliter ses trottoirs, réhabiliter son joint de dilatation, habiller d’un garde-corps métallique, avec fonction de glissière de sécurité ainsi que d’une corniche métallique esthétique et destinée à faire passer les impétrants. Sur la face inférieure du pont, réfectionner les bétons sous plafond : supprimer les « jupes » de l’ouvrage, des éléments purement esthétiques en béton qui parent les rives. Jusqu’au 15 octobre environ, la circulation sur le pont supportant la N30 à hauteur de Baraque de Fraiture est régulée par des feux de signalisation. Sur l’E25/A25, pendant certaines phases de travaux, la circulation est localement réduite à une voie dans chaque sens.

Le 4 avril dernier, le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la rue de Neufchâteau (N40) située à Arlon a commencé. Les travaux consistent principalement à réhabiliter la voirie entre le carrefour formé avec la rue Numa Ensch-Tesch et le giratoire Drayton, réaliser un rond-point au carrefour formé par la rue de Neufchâteau et la rue de Saint-Dié, aménager un terre-plein central arboré, créer deux pistes cyclables, réaménager les trottoirs et les emplacements de stationnement, réaménager les zones d’embarquement et de débarquement des usagers des bus, adapter les trottoirs et zones de franchissement de voirie à la mobilité douce. Pendant tout le chantier, qui s’effectue par demi-chaussée, en deux phases : une voie de circulation est maintenue dans un seul sens, depuis le rond-point Drayton jusqu’à la rue Scheuer), la vitesse est limitée à 30 km/h, l’accès aux commerces et à l’école Fondamentale Galgenberg est toujours assuré.

Dans le cadre de la phase 1, jusqu’à juillet 2022, les travaux portent sur le côté impair de la nationale ; la circulation s’effectue côté pair (côté Delhaize), les parkings en domaine public situés côté impair sont supprimés, les accès aux parkings privés et aux habitations sont partiellement maintenus ; l’accès à la rue de Saint-Dié et de l’abattoir sont maintenus. Les travaux seront interrompus du 25 juillet au 4 août 2022. Pendant cette pause, la circulation devrait être rétablie dans les 2 sens. Dans le cadre de la pahse 2, du 5 août 2022 jusqu’à la fin de l’année 2022 : les travaux porteront sur le côté pair de la nationale ; a circulation s’effectuera côté impair mais toujours en sens unique et dans le même sens ; les parkings en domaine public situés côté pair seront supprimés, les accès aux parkings privés et aux habitations seront partiellement maintenus ;l’accès à la rue de Saint-Dié sera supprimé et celui à la rue de l’abattoir sera maintenu.