Toutes les convocations ont à présent été envoyées aux 65 ans et plus qui sont dès maintenant dans les critères de temps pour recevoir leur 3e dose.

Pour recevoir cette convocation, et donc cette dose complémentaire, il faut au moins six mois entre la 2e et 3e dose pour les vaccins Pfizer et Moderna et quatre mois entre la 2e et 3e dose pour les vaccins Astra Zeneca et Jonhson & Jonhson.

Ces personnes peuvent dès à présent se rendre sur le site jemevaccine.be ou téléphoner au 0800/45 019 pour fixer leur date et heure de passage. Ceux qui ne sont pas encore dans ces délais recevront automatiquement leur convocation le moment venu.

Afin de répondre à ce besoin accru, les deux centres majeurs de vaccination d’Arlon et de Marche rouvriront leurs portes et s’ajouteront aux ouvertures déjà proposées par Libramont.

Pour conserver une offre de proximité, de plus petits centres seront également rouverts durant de courtes périodes sur Bastogne et Virton. Attention toutefois, ces deux plus petits centres ne seront plus situés aux mêmes endroits que précédemment !

Arlon : au hall polyvalent, à partir du 9 novembre, les mardis, vendredi et samedi de 8h45 à 13h et de 13h45 à 18h.

Marche-en-Famenne : au WEX, à partir du 26 octobre, du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 18h30. WEX

Virton : au centre sportif, à la Cour Marchal n°8, les 10, 19 et 29 novembre 9h-12h30 et 13h-17h ainsi que les 8, 13 et 17 décembre 9h-12h30 et 13h-17h.

Bastogne : à l’hôtel de ville, rue du Vivier n°58, les 15, 17 et 25 novembre de 9h-12h30 et 13h-17h ainsi que les 9, 15 et 23 décembre 9h-12h30 et 13h-17h.

Les horaires de la Vaccimobile et des centres de vaccination sont régulièrement complétés sur www.covidluxembourg.be.