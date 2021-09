La fermeture de la majorité des centres de vaccination dans la province de Luxembourg ne clôture pas pour autant une campagne qui se prolongera au moins jusque fin octobre. À ce jour, 80.7% des plus de 18 ans sont vaccinés. Certaines tranches d’âges restent un peu en deçà de l’objectif, comme les 25-34 ans par exemple qui ne sont ‘’que’’ 70,5% à avoir franchi le pas de la vaccination.

Place maintenant à une version mobile et de proximité pour rendre le plus accessible possible le vaccin Pfizer. Les personnes concernées sont les immunodéprimés qui recevront une troisième dose -estimé à 15 000 dans la province - , les personnes qui doivent encore recevoir leur deuxième dose et les citoyens qui hésitent encore.

En septembre et octobre vont coexister trois manières de se faire vacciner :

. Chez son médecin généraliste : il lui sera possible de se procurer des doses de vaccin pour les administrer à son cabinet, voire à domicile en fonction de l’état de santé du patient.

. Au centre de vaccination de Libramont, au LEC, qui sera ouvert les vendredis après-midi et les samedis toute la journée jusqu’au 31 octobre avec ou sans rendez-vous. Les personnes qui souhaitent se présenter sans rendez-vous sont invitées à consulter le site www.covidluxembourg.be au préalable si jamais des aménagements horaires survenaient.

.Via une « Vaccimobile » qui dès le lundi 20 septembre sillonnera la province en marquant 27 arrêts dans toute la province. Ce véhicule repassera quatre semaines plus tard aux mêmes endroits pour administrer les secondes doses.

Dans ces trois cas de figure, le patient devra se munir de sa carte d’identité et s’il vient pour sa deuxième dose, de sa carte de vaccination. Le vaccin qui sera administré est le Pfizer. Les patients qui souhaitent optimiser leur temps peuvent prendre rendez-vous dès à présent via un formulaire sur covidluxembourg.be ou par téléphone dès le 16 septembre 063/330 030. Les candidats au vaccin peuvent aussi se présenter sans rendez au plus tard 1h avant la fin de la séance.