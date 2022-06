La vague de chaleur présente des risques pour les animaux de compagnie et requiert une certaine vigilance. La commune de Libramont vient de lancer une campagne de sensibilisation. Elle concerne plus particulièrement la fâcheuse habitude de laisser, le temps d'une course, son chien dans la voiture.

"Certains s'imaginent qu'il suffit de mettre sa voiture à l'ombre ou de laisser une fenêtre entrouverte pour éviter tout problème, c'est tout à fait faux", explique Jonathan Martin, échevin du bien-être animal. En effet, en quelques dizaines de minutes, la température peut rapidement monter dans l'habitacle et devenir mortelle. L'année dernière, on m'a rapporté un cas dramatique à Libramont où on est arrivé trop tard."

En collaboration avec les gestionnaires des parkings dans la Ville et à Recogne, la commune vient d'installer des grands panneaux d'information. Nous n'avons pas encore obtenu tous les accords, mais on y travaille, poursuit l’échevin. Quand il s'agit de grandes chaînes, ce n'est pas toujours simple de trouver un interlocuteur. L'idée, c'est d'avoir un accord permanent pour réinstaller le dispositif chaque été ou quand on prévoit un épisode critique. J'encourage les gérants des magasins à accepter, où c’est possible, que l'animal accompagne son maître."

Nathalie Herman, vétérinaire à Libramont et membre du groupe de concertation pour le bien-être animal instauré par la commune et piloté par l'échevin, détaille les risques encourus. "Ne sachant pas transpirer pour réguler sa température corporelle, le chien va commencer à respirer de manière beaucoup plus rapide afin d'essayer de diminuer ce phénomène de chaleur, son cœur va battre beaucoup plus vite également. Malheureusement les minutes sont comptées, et si l'animal n'est pas sorti rapidement du véhicule, il peut commencer à présenter des troubles digestifs et neurologiques, une faiblesse et une apathie importantes, des troubles rénaux et des troubles de coagulation qui vont entraîner la mort de l'animal", prévient-elle.

La vétérinaire donne quelques conseils afin d'affronter cette vague de chaleur. "Pour éviter les coups de chaleur, il faut donc toujours être vigilant à ne pas laisser son animal exposé à une température importante, dans une voiture ou dans le jardin en plein soleil, et à ne pas pratiquer d' exercice pendant les heures les plus chaudes. Il faut privilégier les balades plutôt le matin quand il fait frais ou en fin de journée quand les températures diminuent. Il faut également toujours laisser de l'eau fraîche à disposition et ne pas hésiter à lui rafraîchir le ventre avec de l’eau afin de l'aider à réguler sa température", insiste-t-elle.