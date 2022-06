Le permis d’environnement du site de valorisation des déchets de Tenneville arrive à échéance en mars 2023. Depuis avril 2021, Idélux Environnement travaille à son renouvellement en concertation avec les instances concernées, en l’occurrence les administrations communales, le DNF, le SPW.

Le 27 avril dernier, la demande de renouvellement du permis a été déposée à l’administration communale de Tenneville. Le dossier étant complet et recevable, l’enquête publique démarre le mercredi 8 juin jusqu’au mercredi 22 juin 2022 inclus.

Une gestion multi-filière est mise en place par l’Intercommunale favorisant ainsi la valorisation des déchets pour le compte des 44 communes luxembourgeoises et de 11 communes liégeoises. Plus de 99 % des 232 000 tonnes de déchets qui transitent chaque année par les sites de Habay, Manhay, Saint-Vith et Tenneville sont recyclés, biométhanisés, compostés ou valorisés énergétiquement.

Le site de Tenneville existe depuis 1979. Aujourd’hui, 25 employés et ouvriers y travaillent quotidiennement pour faire fonctionner diverses activités au profit d’une économie circulaire locale. Concrètement, on y trouve une unité de biométhanisation, une plateforme de co-compostage, une zone de valorisation des inertes, une zone de tri des plastiques agricoles, un sécheur à boues de station d’épuration urbaines et industrielles, une zone de transbordement des sacs bleus PMC et des déchets résiduels, une plateforme de séchage en conteneurs de biomasse et une station d'épuration traitant les eaux récoltées sur le site.

L’ensemble des activités sont enregistrées EMAS dans le but d’améliorer en permanence les performances environnementales. Toutes les activités font l'objet de contrôles internes réguliers, notamment sur la qualité des eaux de surfaces et souterraines et de l’air. Plusieurs fois par an, des organismes externes réalisent également des contrôles de qualité dont les résultats attestent du strict respect des normes en vigueur.

Le renouvellement du permis concerne les activités et les outils situés sur le site de Tenneville. Le Centre d’Enfouissement Technique (CET), fermé actuellement, ne fait pas partie de la demande. Les modifications figurant dans la demande de permis touchent essentiellement à la capacité de stockage des déchets verts, du compost en maturation et du compost fini. Par ailleurs, ce permis global permettra à Idélux Environnement d’harmoniser, en une fois, les permis de ses activités dont trois arrivent à échéance entre 2023 et 2025.

Le dossier peut être consulté à l’administration communale de Tenneville à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable, de 9 h à 11 h et de 14h00 à 15h30, et le samedi, uniquement sur rendez-vous. La décision finale sur ce dossier est attendue pour le 22 août 2022.