Une première parmi les marques d’eaux minérales belges, une première pour Nestlé en Europe.

C’est un moment historique pour la marque belge Valvert qui démarre l’embouteillage de ses toutes premières bouteilles d’eau minérale naturelle fabriquées à partir de PET 100% recyclé (rPET). Cette innovation est l’une des preuves tangibles de l’engagement mondial de Nestlé de rendre ses emballages 100 % réutilisables ou recyclables à l’horizon 2025.

Aujourd’hui, Valvert n’a besoin que d’anciennes bouteilles pour en produire de nouvelles, sans avoir à fabriquer de plastique PET vierge. La marque se donne ainsi les moyens de lancer une bouteille de 150cl constituée à 100% de rPET, mais aussi une 50cl avec 50% de rPET. L’objectif est d’obtenir une bouteille de 50cl faite entièrement de rPET d’ici la fin de l’année. « La nouvelle bouteille Valvert faite à 100% avec du plastique PET recyclé marquera à n’en pas douter un tournant dans le secteur des emballages durables, et encouragera une économie circulaire, où une bouteille peut en cacher une autre, déclare Emmanuel Gruffat, directeur de Nestlé Waters Benelux.

« Parallèlement, nous veillons toujours à l’amélioration des taux de collecte et de recyclage de nos bouteilles en Belgique. C’est la raison pour laquelle notre groupe (Nestlé) s’est engagé l’année dernière avec 8 membres de la Fevia (la Fédération de l'industrie alimentaire belge) à collecter 90% des emballages boisson en Belgique d’ici 2022 », dit-il.

En 2018, tous les agriculteurs locaux d’Etalle, Nestlé Waters et l’administration locale d’Etalle ont signé un accord pour protéger la source Valvert et la nature environnante, en employant des pratiques agricoles durables : les agriculteurs n’utilisent aucun pesticide, la commune d’Etalle renonce à tout produit chimique pour le désherbage, et Nestlé Waters apporte un soutien aux agriculteurs en leur offrant des conseils techniques et des formations avec des agronomes et des bio-ingénieurs expérimentés. Ce partenariat local unique garantit l’excellente qualité de l’eau minérale naturelle Valvert, qui pourra désormais s’apprécier dans une bouteille plus durable en Belgique et au Luxembourg », explique de son côté Michel Mersch, CEO de Nestlé Belgilux.