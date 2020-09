Dans la nuit de dimanche à lundi, la boîte à dons de Melreux-Hotton a été incendiée. Il n’en reste rien.

" Cet outil social, c'est mon ami et collègue Jason Vandewalle qui l'avait créé " explique Dominique Bengler, citoyen bénévole, sur les réseaux sociaux. "Il a dû se battre pour sa création et il y a peu pour sa sauvegarde. C'était son bébé, comme la boîte à dons de Barvaux est le mien."

"Nous sommes bien évidemment dégoûtés et révoltés par cet acte odieux et gratuit mais il ne faut surtout pas baisser les bras et abandonner le projet", poursuit-il. "Nous avons connu la même situation à Barvaux et avons rebondi."

Le bénévole demande qu’un local, avec une personne responsable et des heures d’ouverture, soit mis à disposition pour héberger la boîte à dons.