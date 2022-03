300 véhicules ont été contrôlés dans les communes de Bastogne, Neufchâteau et Libramont

Durant la nuit de dimanche à lundi, la zone de police Centre Ardenne a organisé une opération de contrôle coordonnée avec la police de la route du Luxembourg, le corps d’intervention Luxembourg de la police fédérale, les douanes et le service taxes de la Région Wallonne.

La police précise que cette opération multidisciplinaire a été menée à Neufchâteau, Libramont et Bastogne. Elle a nécessité l’engagement de 25 policiers, dont un maître-chien " stupéfiants", six collaborateurs du service taxes et quatre de la douane.

A l’issue de ces contrôles, 300 véhicules ont été soumis à une inspection minutieuse donnant lieu à 20 constats de manquements divers tels que contrôle technique et assurance.

La police annonce, par ailleurs, que 78 tests d’alcoolémie ont également été réalisés. Neuf ont amené à des retraits temporaires du permis de conduire, soit plus de 11 % des conducteurs contrôlés. Deux PV pour détention de stupéfiants ont également été rédigés.

Les contrôles de la douane et du service taxes ont quant à eux constaté des infractions donnant lieu à des amendes pour un montant de 25.000 euros.

Ces actions seront menées régulièrement en plus des contrôles quotidiens effectués par les services réguliers.