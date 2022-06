Depuis le 1er janvier, le lait de Naturâne est certifié bio. Il est conditionné en petite bouteille de 20 centilitres et est commercialisé à la ferme de Pascal Delperdange. "La certification m’a permis de le proposer à la consommation, explique-t-il. Riche en vitamines, il a de nombreuses vertus, comme renforcer les défenses immunitaires, purger le foie ou encore régénérer la flore intestinale."

L’éleveur a quitté la Gare du Sud à Bastogne pour développer ses activités dans une autre commune. Il s’est installé en juillet 2020 à Vaux-sur-Sûre. " J’ai débuté l’élevage d’ânes à Bastogne en 2003, rappelle-t-il. " Je suis ravi de ce changement. La ferme que j’ai d’achetée correspond parfaitement à la philosophie du projet. Les locaux sont adaptés à l’élevage et à la production de lait."

A Vaux-sur-Sûre, il dispose d’un terrain de quatre hectares et d’un environnement propice aux balades à dos d’âne. A Bastogne, j’étais à l’étroit. Ici, le terrain proche de la ferme est assez spacieux pour accueillir une cinquantaine d’ânes. Les balades ont repris sur un circuit mieux adapté que le Ravel. Elles sont proposées tous les jours sur réservation."

La vente de produits cosmétiques fabriqués à base de lait d’ânesse se poursuit en ligne et, sur rendez-vous, dans son magasin à la ferme. Le week-end dernier, dans le cadre de l’opération " Vaux-sur-Sûre bienvenue, environ 400 personnes ont découvert les installations de production de lait d’ânesse.

Les 25 et 26 juin, c’est dans le cadre du week-end " Fermes ouvertes" que Pascal Delperdange fera découvrir ses activités au public. " Les animations seront encore plus nombreuses avec, en plus des visites guidées et des balades à dos d’âne, une mini-ferme où les enfants découvriront notamment des dindes et des poules, mais aussi un artisan qui cuira son pain au levain au feu de bois." Plus d’infos : 0479/ 36 87 86