Des mesures ont été prises à l’école de Sibret à la suite de la découverte de plusieurs cas de Covid-19 au sein de cette implantation scolaire communale de la commune de Vaux-sur-Sûre.

" Six cas ont été confirmés dans cette implantation", souligne le directeur Eric Fontaine. " Nous avons analysé la situation avec les spécialistes de la santé et développé des mesures qui sont prises prioritairement en pensant à la santé des enfants, des enseignants et des encadrants."

Le directeur précise que les six personnes – enfants et adultes – diagnostiquées positives se portent bien et qu’aucune hospitalisation de long terme n’est enregistrée.

En conformité avec les règles de la circulaire enseignement, il a été décidé de mettre en quarantaine l’ensemble des classes maternelles ainsi que la classe de 2ème primaire, jusqu’au 27 septembre.

En ce qui concerne les autres classes, par mesure de précaution, décision a été prise de fermer l’ensemble de l’école, ce lundi 14 septembre. Un testing général a été effectué. Si les enfants d’une même classe sont négatifs, les classes du primaire, non concernées par la quarantaine, devraient rouvrir mardi.