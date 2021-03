Le Musée des Celtes, en synergie avec le Vauxhall, invite le public sur les traces des Celtes de Vaux-sur-Sûre : historique des fouilles réalisées sur le territoire de la commune, vestiges, reconstitutions et maquettes.

En effet, le musée libramontois profite de sa fermeture temporaire, dans le cadre du réaménagement de son espace d’exposition, pour valoriser ses collections dans des lieux inédits en province de Luxembourg.

Il inaugure ce changement de cap dans le nouvel espace polyvalent de la commune de Vaux-sur-Sûre, le Vauxhall, situé au numéro 36 de la Chaussée de Neufchâteau, en proposant une exposition gratuite, accessible le mardi, de 8h à 12h et de 13h à 19h, ainsi que le jeudi et le vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h.

Le Vauxhall sera exceptionnellement ouvert les dimanche 4 et 11 avril entre 14h et 18h. Deux formules d’activités sont proposées pour découvrir en toute convivialité et en sécurité cette exposition : les ateliers pour les écoles et la fête familiale du 7 avril. Réservation obligatoire au 061/ 25 00 06