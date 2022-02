Après les bourgmestres de Marche-en-Famenne et de Rochefort, Benoît Lutgen et Christian Glaude ont annoncé leur intention d’opter pour la fusion. Si André Bouchat précise qu’une étude et une consultation populaire sont prévues avant l'éventuel dépôt de candidature, les bourgmestres de Bastogne et de Bertogne veulent la rentrer cette année.

De nombreux partenariats ont déjà été mis en place. Un pas de plus vient d’être franchi : les deux collèges communaux ont décidé d’entamer les démarches pour aboutir à la fusion.

Ils entendent ainsi améliorer le service à la population mais aussi, et surtout, obtenir davantage de moyens financiers pour développer plus de projets.

Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon a présenté, en 2017, un décret-cadre pour permettre, sur base volontaire, la fusion de communes contiguës à l’intérieur d’un même arrondissement administratif, après consultation des habitants des communes concernées.

Un bonus financier est accordé aux nouvelles communes issues des fusions réalisées à l’occasion du scrutin communal de 2024, et ce pour six exercices budgétaires. Ce bonus doit exclusivement être utilisé pour couvrir des charges de dettes. Il est limité à un montant de 500 € maximum par habitant et de 20 millions maximum par fusion étant entendu que la Région a prévu une enveloppe fermée de 100 millions €. Le nombre de candidatures sera, dès lors, limité.

Le cabinet du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, n’a pas été informé du projet de fusion des deux communes. "Il s’agit d’une déclaration d’intention qui va dans le sens voulu par le ministre à savoir rationaliser les moyens, précise le porte-parole du ministre. Ces économies d’échelle peuvent être réalisées dans le cadre d’une fusion ou d’un projet de supracommunalité. Si deux communes optent pour la fusion, le nombre de mandataires est revu à la baisse puisqu’il n’y a plus qu’un seul conseil communal."

Quant au décret-cadre, il n’est pas encore exécutoire. "Les arrêtés redéfinissant les modalités d’exécution de cette procédure de fusion sont toujours en cours de discussion, poursuit le porte-parole. Les textes passeront au gouvernement wallon la semaine prochaine."

Plusieurs étapes doivent encore être franchies, dont la consultation de la population, avant le dépôt de candidature. Les conseils communaux doivent adopter une proposition de fusion et soumettre cette proposition au gouvernement au plus tard le 31 octobre 2022.

Si le projet de décret, envoyé pour le 31 mars 2023, n’est pas adopté par le Parlement dans les trois mois suivant son envoi par le gouvernement, la proposition de fusion sera considérée comme caduque. Dans le cas contraire, la nouvelle commune, qui s’appellera Bastogne, et le nouveau CPAS verront le jour le 2 décembre 2024.

Nadia Lallemant